Més d'1.500 persones es concentren a Girona en solidaritat amb la Flotilla

GIRONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Més d'1.500 persones --segons la Policia Municipal-- s'han concentrat a Girona la tarda d'aquest dijous en solidaritat amb la Global Sumud Flotilla, interceptada per l'exèrcit israelià dimecres passat.
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha assistit i ha intervingut durant la manifestació, en la qual s'han pogut veure castells i pancartes amb lemes com 'Free Palestine' i 'Israel assassina, Europa Patrocina'.
Un dels activistes a bord de la flotilla, Adrià Plazas, detingut per les forces armades israelianes, és gironí.