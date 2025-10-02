Publicat 02/10/2025 20:21

Més d'1.500 persones es concentren a Girona en solidaritat amb la Flotilla

Manifestació en solidaritat amb la Global Sumud Flotilla a Girona a 2 d'octubre de 2025.
GLÒRIA SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

GIRONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -

Més d'1.500 persones --segons la Policia Municipal-- s'han concentrat a Girona la tarda d'aquest dijous en solidaritat amb la Global Sumud Flotilla, interceptada per l'exèrcit israelià dimecres passat.

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha assistit i ha intervingut durant la manifestació, en la qual s'han pogut veure castells i pancartes amb lemes com 'Free Palestine' i 'Israel assassina, Europa Patrocina'.

Un dels activistes a bord de la flotilla, Adrià Plazas, detingut per les forces armades israelianes, és gironí.

