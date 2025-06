Més-Compromís adverteix Sánchez que serà "exigent" al Mixt i no tindrà "carta blanca": "Ha de complir"

Creu que el president es juga la seva credibilitat si no avança mesures contundents en la compareixença del 9 de juliol

MADRID, 29 juny (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Compromís al Congrés, Àguerda Micó (Més-Compromís), ha afirmat que el seu vot a la cambra serà "exigent" amb el seu pas al Grup Mixt, que es produirà la setmana vinent, i ha advertit el PSOE que no li donarà "carta blanca" en el que queda de legislatura.

Per tant, ha proclamat en una entrevista amb Europa Press que el president del Govern central, Pedro Sánchez, haurà de complir amb les seves exigències cap a la Comunitat Valenciana i llançar mesures anticorrupció si aspira a disposar del seu suport parlamentari, sobretot després del cas de presumptes mossegades en la trama Koldo que afecta l'ex-número tres del PSOE Santos Cerdán.

La diputada ha asseverat que Compromís "no contribuirà de cap de les maneres" que governi el PP juntament amb Vox, com passa a la seva comunitat, però que tampoc els val el "jo, o el caos" en la qual sembla sumit el PSOE.

Així, ha desgranat que encara que la legislatura ha estat "complicada" des de l'inici per falta d'una majoria clara d'esquerres, el cas Cerdán és un "abans i un després" per a tothom i cal un "canvi real" per part del PSOE, atès que els seus socis volen veure mesures contundents com prohibir que les empreses condemnades per corrupció optin a contractes públics o les garanties de devolució de tots els diners suposadament "robats" per "gent indigna" com l'exministre José Luis Ábalos, de qui diu que hauria d'haver dimitit ja i amb el qual creu que no coincidirà en el Mixt.

"Això no pot tenir cabuda en un govern que ha de ser el govern que protegeixi les dones, que protegeixi la comunitat LGTBIQ+ i les majories socials", ha insistit la dirigent de Compromís.

SÁNCHEZ NO HAURIA DE DESCARTAR CAP OPCIÓ

Preguntada sobre si una fórmula per sortir d'aquesta crisi política és una remodelació de govern a l'ala socialista, Micó ha respost que això "no depèn" d'ella ni tampoc li correspon a Sánchez dir-li "el que ha de fer o no", però entén que en aquests moments el PSOE hauria d'estar "obert a totes les opcions".

"Jo el que vull és que les mesures de corrupció i a favor de la regeneració democràtica, les mesures socials, en favor de l'habitatge, dels serveis públics i en pro dels interessos valencians es compleixin. I com ho hagi de fer (Sánchez), és responsabilitat seva, que per això governen. Jo no hi soc, al govern", ha reblat.

Sobre si la compareixença del 9 de juliol del president al Congrés és crucial per a ell, Micó ha indicat que depèn de com reaccioni Sánchez i li demana que estigui a l'altura del que demanden els seus socis i els votants progressistes. "No sé si es juga o no el seu lloc, però la seva credibilitat potser una mica sí que se la juga, depenent del que digui i del que faci", ha declarat.

EL PRESIDENT S'HA DE COMPROMETRE A ANAR A LA COMISSIÓ DE LA DANA

A part, ha avisat que és "fonamental" per a la seva formació que el president i diversos ministres "s'haurien de comprometre" a comparèixer en la comissió d'investigació de la dana al Congrés, quan s'abordi la fase sobre la reconstrucció de les zones afectades a València.

Micó ha ressenyat que està car que la responsabilitat política en aquest temporal, amb 228 morts i gairebé un milió de persones afectades, és "exclusivament" del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, però també ha afirmat que "tothom té clar" que davant d'aquesta "catàstrofe" Sánchez "ha de respondre als valencians" sobre quines mesures s'adoptaran en matèria d'urbanisme, transició ecològica i inversions perquè això no es torni a repetir.

"No entenc quin problema pot tenir el PSOE que el president comparegui i expliqui com s'abordarà la recuperació de les zones afectades. No hi ha cap problema i per a nosaltres és essencial", ha resumit Micó.

"RESPECTE ABSOLUT" A SUMAR, PERÒ EN EL MIXT TINDRAN MÉS LLIBERTAT

Quant a la seva sortida de Sumar, ha recordat que dilluns passat el Consell Nacional de Més-Compromís va acordar el seu pas al Mixt gairebé per unanimitat i que tenen clar que aquest pas és necessari, una vegada que l'executiu no compleix els acords d'investidura cap a la Comunitat Valenciana.

Concretament, ha citat la manca d'avenços per corregir "l'infrafinançament" o l'ampliació del port de València o l'aeroport d'Alacant, que juntament amb la reconstrucció de la dana els porta a la conclusió que des del Mixt poden potenciar la "fiscalització" al Govern central.

En aquesta línia, ha subratllat que un "punt d'inflexió" per deixar Sumar també ha estat la crisi per no poder registrar citació de Sánchez en la comissió de la dana, unit al cas de Cerdán perquè un dels seus senyals d'identitat de Compromís és ser "l'alternativa a la dreta corrupta" i al bipartidisme.

La diputada ha emfatitzat que té un "respecte absolut" per tots els membres de Sumar al Congrés, que fan una "feina magnífica" igual que els seus ministres, amb els quals continuarà "trobant-se" perquè que marxi del grup "no significa que no tinguin moltes coses en comú i que no treballin conjuntament en moltes qüestions que són fonamentals".

No obstant això, ha explicat que en aquest espai conviuen grups que formen part de l'executiu i d'altres que no, cosa que és "difícil d'encaixar" de vegades i motiva "diferències". Per exemple, ha subratllat que Compromís és un projecte "d'obediència valenciana" i això requereix "llibertat i independència" per poder defensar els seus interessos, convençuts que això ho garanteix estar al Mixt atès que la seva formació no forma part del govern.