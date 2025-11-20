Més de 800 líders mundials assisteixen a l'Euro-Mediterranean Economic & Business Forum de Barcelona

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
Més de 800 líders polítics i empresarials d'una trentena de països d'Europa, Àfrica i l'Orient Mitjà han assistit a la primera edició de l'Euro-Mediterranean Economic & Business Forum, que es va celebrar de dimarts a dimecres a la Llotja de Mar de Barcelona.
Organitzat per la Cambra de Barcelona i l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), el fòrum s'emmarca en el 30è aniversari del Procés de Barcelona, considerat el punt d'inici de la cooperació econòmica euro-mediterrània, informa l'organització en un comunicat aquest dijous.
També hi han participat l'Associació de Cambres de Comerç de la Mediterrània (ASCAME) i la Unió per la Mediterrània (UpM), i ha comptat amb el suport institucional del Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.
La coincidència amb l'aniversari del Procés de Barcelona ha permès posar en valor els avenços assolits al llarg de tres dècades de cooperació i, alhora, definir els reptes futurs per continuar impulsant el desenvolupament econòmic i social d'una regió estratègica, com el vincle entre Àsia, Europa i Àfrica.
En la segona jornada de l'esdeveniment, s'han abordat els sectors econòmics clau, com l'automobilístic, els de la moda o l'agroalimentació; la construcció d'una nova economia, posant el focus en la indústria 4.0 i els ecosistemes emprenedors; i la inversió, amb debats sobre el desenvolupament de zones econòmiques especials, els incentius fiscals i nous mecanismes de finançament industrial.