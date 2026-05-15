Més de 700 persones participen en la 4a fira GiraFeina de Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -
Més de 700 persones han participat en la 4a edició de la fira d'ocupació GiraFeina de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), informa la Cambra de Barcelona en un comunicat aquest divendres.
Durant l'esdeveniment s'han fet més de 1.200 entrevistes de treball, amb un format tipus 'speed dating' que "facilita el contacte directe entre empreses locals i persones en recerca activa" d'ocupació.
La trobada també ha comptat amb un espai per a xerrades que ha ofert 8 sessions sobre ocupació, orientació laboral i sectors professionals, a més d'un espai per oferir assessorament personalitzat i recursos per a la cerca de feina i l'autoocupació.