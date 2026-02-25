Publicat 25/02/2026 13:14

Més de 70 entitats catalanes reclamen impulsar un Pacte Nacional pel Comerç i l'Hostaleria

Més de 70 entitats catalanes s'han unit per reclamar i impulsar juntament amb el Govern un Pacte Nacional pel Comerç i l'Hostaleria, informa el Consell de Gremis en un comunicat aquest dimecres.

Han assenyalat que la llei de comerç catalana, aprovada el desembre de l'any passat, és clau i ha de ser la base per impulsar el plec de mesures en el marc d'aquest Pacte.

Les entitats han explicat que cal que les administracions i les entitats aportin conjuntament al sector, i que, per fer-ho, s'ha de prestigiar i denotar la seva importància en l'economia catalana.

A més a més, han reclamat dotar-lo dels mitjans i ajuts necessaris, declarant-lo un "sector estratègic de l'economia catalana".

Han recordat que el comerç i l'hostaleria representen més del 20% del producte interior brut (PIB) català, amb més de 100.000 establiments i el 19,5% de l'ocupació a Catalunya.

