Més de 60 socialistes altoaragonesos participen com a apoderats en les eleccions catalanes d'aquest diumenge

OSCA/LLEIDA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

Uns 60 alcaldes i alcaldesses, diputats autonòmics i provincials, presidents comarcals, i militants i simpatitzants de la Federació Socialista de l'Alt Aragó participen aquest diumenge, 12 de maig, com a apoderats en les eleccions catalanes.

Com va passar en les últimes eleccions autonòmiques, la Federació Socialista de l'Alt Aragó col·labora amb el PSC en la cita electoral d'aquest diumenge, "un dia important, no només per a aquesta comunitat, sinó també per al conjunt de l'estat", ha afirmat el secretari general del PSOE Alt Aragó, Fernando Sabés.

"Esperem que el resultat aquesta nit sigui l'esperat pel partit dels socialistes de Catalunya", ha apuntat Sabés, que ha explicat que "com no podia ser d'una altra manera, donem suport als companys amb una important delegació del PSOE de la província d'Osca, que estaran tot el dia com a interventors a meses electorals de la ciutat de Lleida".

"Els llaços amb Lleida van més enllà de l'àmbit polític, entre les nostres dues províncies hi ha moltes similituds territorials, també relacions comercials i laborals, serveis públics compartits, com sanitaris i educatius i famílies els membres de les quals resideixen una part en territori català i una altra a l'altoaragonès. Aquesta proximitat és la que avui fa que, de nou, estiguem aquí per donar suport i ajudar", ha conclòs.