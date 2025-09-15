Més de 60 restaurants participen en la campanya del Govern contra el malbaratament alimentari

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
Més de 60 restaurants de tota Catalunya participaran en la campanya 'Aprofitem els aliments' de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat per prevenir el malbaratament alimentari.
Es tracta de la 4 edició de la campanya, que es desenvoluparà durant setembre i octubre per "conscienciar i sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància de prevenir i reduir les pèrdues" d'aliments, informa el departament en un comunicat aquest dilluns.
En l'acte de presentació, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha assegurat que prevenir i reduir les pèrdues i el malbaratament alimentaris és "una responsabilitat compartida".
"Cada petit gest individual per aprofitar millor el que mengem i evitar que es llencin aliments en bon estat genera un impacte positiu tant a escala local com a global. Sumant esforços podem transformar la manera en la qual valorem els aliments i avançar cap a una consciència col·lectiva més sostenible", afegeix.
A més, durant l'acte el Govern ha fet un reconeixement als restauradors que impulsen el moviment Gastrorecup i, en particular, a aquells que des de fa quatre anys són participants actius i promotors principals.
En aquesta edició s'oferiran iniciatives innovadores per reduir el malbaratament i "donar valor als aliments"; i es compta amb la col·laboració del sector de la restauració, la Fundació Banc dels Aliments de Catalunya, la Plataforma Aprofitem els Aliments i la Fundació Espigoladors.