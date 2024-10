Més de 5.000 participants a la VI carrera solidària de Mercabarna i les seves activitats familiars

Pablo Vilanova (Mercabarna) destaca la participació i preveu edicions biennals

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

Més de 5.000 persones han participat aquest diumenge a la VI Cursa Mercabarna i les més de 20 activitats paral·leles per promoure hàbits saludables, pensant sobretot en els nens.

El tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha donat la sortida als corredors, que després han rebut els premis de mans del director general de Mercabarna, Pablo Vilanova.

Uns 2.500 corredors i més de 2.500 familiars i amics han compartit la jornada al polígon alimentari, dins del que han cobert el recorregut de la competició, han fet les activitats i han compartit l'esmorzar solidari.

CASAL DELS INFANTS

La Cursa destinarà el que recapti aquest any a programes socioeducativos del Casal dels Infants de Barcelona, per a suport educatiu, social i emocional a nens i adolescents vulnerables després del col·legi (a cada edició es dona suport a una entitat).

Els acompanyants dels corredors han pagat un tiquet solidari de 5 euros per l'esmorzar, quantitat que se suma a donacions voluntàries dels inscrits i una aportació de 3.000 euros de l'Obra Social La Caixa.

Les empreses majoristes de Mercabarna han aportat uns 23.500 quilos d'aliments frescos per a les borses dels corredors inscrits, l'esmorzar solidari i les cistelles que acompanyen els trofeus per als vencedors.

GUANYADORS DE LES CARRERES

S'han repartit els principals premis als primers classificats masculins i femenins en 10 quilòmetres (Xavier Tomasa i Míriam Ortiz) i en 5 (Gerard Artó i Laura Rodríguez Bolella).

També s'ha premiat els vencedors de les 5 categories de discapacitat (5 i 10 km) i l'equip guanyador en les categories masculina, femenina i mixta (aquesta carrera per equips és només per a treballadors d'empreses de Mercabarna): han rebut trofeus i cistelles d'aliments frescos donats per les empreses de Mercabarna.

Tots ells han recorregut els mercats centrals de Fruites i Hortalisses, del Peix i, per primera vegada en aquesta edició, també el nou centre Foodback d'aprofitament d'aliments que no s'arriben a vendre.

PABLO VILANOVA

El director general de Mercabarna, Pablo Vilanova, ha declarat a Europa Press que la xifra de participants és similar a la de l'última edició (la de 2019), tant de corredors com dels altres participants.

Vilanova ho ha considerat un èxit tenint en compte que fa 5 anys que no hi havia Cursa i ha afegit que ja pensen en properes edicions benèfiques d'aquest esdeveniment, "que obre les portes a la ciutat" a més dels propis empleats del recinte, i Mercabarna preveu que sigui una edició bianual.

En lliurar els premis, Vilanova ha agraït la implicació de les empreses, patrocinadors, entitats i empleats en l'organització d'aquesta jornada.

'LA CIUTAT QUE T'ALIMENTA'

La carrera ha tingut com a lema 'La ciutat que t'alimenta', amb l'objectiu de consolidar-la com una festa barcelonina de l'esport i l'alimentació saludable per a tota la família.

Entre les activitats infantils i juvenils gratuïtes per als acompanyants dels corredors hi ha hagut carreres infantils i altres proves físiques i lúdiques.

Hi ha hagut zones dedicades a tallers per promoure el consum diari de fruites i hortalisses; per reconèixer els peixos del Mediterrani; per crear un ram de flors propi (promogut per Mercabarna-flor); per pintar cares, i per fer xocolata, entre altres.

Els més joves també han tingut la seva carrera per franges d'edat: han participat uns 300 entre 5 i 15 anys.