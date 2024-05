Més de 500 joves participen en la fira GiraFeina de Sant Feliu (Barcelona) organitzada per la Cambra de Barcelona

BARCELONA, 13 maig (EUROPA PRESS) -

Més de 500 joves han participat en la primera edició de la fira d'ocupació GiraFeina, organitzada per la Cambra de Barcelona a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), ha explicat la corporació en un comunicat aquest dilluns.

Els participants han accedit a les més de 340 ofertes de feina que hi havia disponibles, i les 19 empreses presents han fet més de 400 entrevistes a potencials candidats.

La fira també ha ofert àrees d'orientació laboral "per resoldre dubtes i informar sobre els serveis disponibles" per trobar feina, com també espais de demostració.

El president territorial de la Cambra de Barcelona, Carles Guilera, ha celebrat l'"èxit" de la trobada i ha agraït la implicació de les empreses i els centres de secundària i de formació ocupacional que hi han participat.

Ha afegit que amb "iniciatives com aquesta, la Cambra consolida i reforça el vincle entre la formació i l'ocupació al Baix Llobregat (Barcelona)".