Més de 450 persones visiten l'estand de Gust de Lleida durant la Fira Q de Balaguer.

LLEIDA 26 abr. (EUROPA PRESS) -
Més de 450 persones han passat aquest cap de setmana per l'estand de Gust de Lleida en la Fira Q de Balaguer (Lleida), consolidant aquest espai gastronòmic com un de "els principals focus d'atracció" del certamen, ha informat aquest diumenge la Diputació de Lleida en un comunicat.
El vice-president del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Jordi Verdú, ha participat en la clausura de l'esdeveniment i ha destacat el paper de Gust de Lleida com a aparador del producte agroalimentari de proximitat i el bon acolliment del públic durant tota la fira.
Verdú ha subratllat la qualitat dels tastos i 'showcookings', així com l'àmplia representació de productes del territori, remarcant que aquesta iniciativa contribueix a reforçar la identitat gastronòmica de les comarques lleidatanes i a projectar la labor de productors i elaboradors locals.
La programació del diumenge ha inclòs activitats dedicades a formatges, pa artesà, olis, olives, cervesa artesana elaborada amb pera de Lleida, a més de propostes de rebosteria, embotits, còctels artesanals i plats elaborats amb productes locals.
Amb aquesta oferta, Gust de Lleida ha tornat a posar en valor la riquesa i diversitat del sector agroalimentari lleidatà dins d'una nova edició de la Fira Q de Balaguer.