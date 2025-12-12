Més de 4.000 usuaris de VTC s'adhereixen a la campanya d'Unauto i demanen a Illa aturar la llei del taxi

BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
Més de 4.000 usuaris de serveis de VTC a Catalunya s'han adherit a la campanya d'Unauto VTC i han enviat un correu electrònic al president Salvador Illa per demanar-li que aturi la tramitació de la nova llei que regula el transport de persones en vehicles de fins a 9 places.
Les queixes s'han canalitzat a través de l'última campanya d'Unauto VTC, 'El teu últim viatge', que alerta de l'impacte de la norma sobre la mobilitat quotidiana, l'ocupació i la llibertat d'elecció dels ciutadans, informa l'entitat aquest divendres en un comunicat.
La iniciativa, visible des de fa un mes als vehicles VTC a Barcelona, convida els passatgers a escanejar un QR i enviar al Govern el seu testimoni personal sobre com els afectaria la desaparició d'aquest servei.
Els correus enviats a Illa posen el focus "en una preocupació compartida, la nova llei reduiria dràsticament l'oferta de mobilitat urbana, cosa que deixa el taxi com l'única alternativa en molts trajectes".
L'avantprojecte preveu l'eliminació progressiva de la majoria de les llicències VTC urbanes a l'àrea metropolitana de Barcelona i en limita l'operativa, amb l'entrada en vigor prevista el 2026.