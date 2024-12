Més de 3.000 treballadors de Mango acomiaden Isak Andic

BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -

Més de 3.000 treballadors s'han reunit aquest dimecres a la seu central de Mango, a Palau-solità i Plegamans (Barcelona), per acomiadar el seu fundador Isak Andic, en un acte en què han enaltit el seu "inspirador lideratge i visió al llarg dels 40 anys al capdavant de la companyia".

En un comunicat, han explicat que l'acte ha comptat amb la presència de la família Andic; el comitè de direcció de Mango i el CEO, Toni Ruiz.

Ruiz ha enviat un missatge de gratitud i admiració cap a Isak Andic, i l'ha recordat com "un visionari, un líder i un gran company".

"No importava com de lluny havia arribat, que ja tenia en ment el següent pas. És per això que seguirem el seu exemple, ho farem per ell, per Mango, i ho farem com a ell li hauria agradat: amb un somriure i tota la nostra energia", ha expressat.

A més, el fill del fundador, Jonathan Andic, en representació de la família, ha mostrat el seu compromís amb el projecte de Mango: "Això és només el començament: hem de continuar honrant la seva memòria i el seu llegat, i mantenir vius els valors i ensenyaments que ens va deixar. Que el seu exemple ens inspiri a ser millors cada dia i a continuar construint junts el Mango del futur".