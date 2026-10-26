Més de 30 experts participen en les jornades de trens regionals de la UIC a Barcelona

BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
Més de 30 experts internacionals participaran entre aquest dimecres i divendres en les 9 jornades sobre serveis de trens de rodalies i la Unió Internacional de Ferrocarrils (UIC), informa en un comunicat aquest dilluns Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
Els experts compartiran experiències i perspectives sobre el futur dels trens de rodalies i regionals, i provenen de països com França, Dinamarca, el Regne Unit, el Japó o Sud-àfrica, entre d'altres.
La UIC representa el sector ferroviari i té l'objectiu de promoure el transport ferroviari al món, desenvolupar i facilitar formes de cooperació internacional i promoure l'intercanvi de bones pràctiques.