Més de 30 entitats demanen l'anul·lació de la sentència de mort de Ferrer i Guàrdia

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -

Una trentena d'entitats i 150 persones del món educatiu, social, cultural i polític, han reclamat l'anul·lació de la sentència de mort del pedagog Francesc Ferrer i Guàrdia, afusellat el 1909 després d'un consell de guerra sense garanties, informa la Fundació Ferrer i Guàrdia en un comunicat aquest dimecres.

Francesc Ferrer i Guàrdia va ser executat al castell de Montjuïc el 1909 acusat de liderar la Setmana Tràgica i més d'un segle després la seva condemna no ha estat anul·lada i tampoc no ha rebut un reconeixement institucional, lamenten les entitats.

La fundació, amb el suport de l'Ajuntament d'Alella (Barcelona) i de diverses entitats educatives i socials demanen "veritat, justícia i reparació" per al pedagog i lliurepensador.

La iniciativa té com a objectiu principal una reclamació formal per anul·lar la sentència de mort, una acció de memòria històrica i democràtica, com ha manifestat la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, Hungria Panadero: "És, sobretot, una reivindicació de justícia i reparació històrica".

Entre els signants figuren la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, la Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana, Catalunya en Comú, Esquerra Republicana, i l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, entre d'altres.