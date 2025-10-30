Més de 2.500 treballadors del metall es manifesten a Barcelona en la segona jornada de vaga

BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -
Més de 2.500 treballadors del sector del metall s'han manifestat aquest dijous a Barcelona per reclamar un nou conveni amb millors condicions laborals, en la segona jornada de vaga del sector a la demarcació de Barcelona després de la d'aquest dimecres.
Són dades de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que els sindicats convocants CCOO i UGT de Catalunya eleven a més de 10.000.
La manifestació ha començat a les 12 hores al Portal de la Pau i ha recorregut el passeig Colom i la Via Laietana fins a arribar cap a les 13.15 hores a la seu de Foment del Treball, que estava blindada pels Mossos d'Esquadra.
Els treballadors, que s'han quedat a la zona fins tocades les 14 hores, han llançat ous, fruita i llaunes de cervesa buides contra la façana de la patronal, i també als Mossos, i un petard ha generat una petita foguera als arbustos que hi ha davant l'edifici.
Durant tot el recorregut, els manifestants han fet càntics com 'A por ellos' o 'Metall en lluita', han fet sonar constantment xiulets i botzines i han encès pots de fum i petards, unes accions que s'han accentuat en arribar a Foment.
Els sindicats reclamen a la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) un nou conveni amb millors condicions salarials, i també mesures per reduir la jornada laboral i la sinistralitat.
UN "ÈXIT" DE VAGA
En unes declaracions a la premsa, tant la secretària general d'UGT-Fica de Catalunya, Antonia Fuentes, com el secretari general de CCOO Indústria de Catalunya, Josep Rueda, han assegurat que aquesta segona jornada de vaga ha estat un "èxit".
Fuentes ha lamentat que la patronal, que continua tenint una posició "prepotent", no s'ha posat en contacte amb ells per continuar amb les negociacions, i ha explicat que analitzaran com ha anat la vaga per planejar noves accions.
Per la seva banda, Rueda ha defensat que els sindicats estan en una posició de força després de les mobilitzacions i ha alertat: "El novembre va vindrà calentet si la patronal no s'asseu i som capaços tots i totes de flexibilitzar la nostra posició".