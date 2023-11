Més de 240 agents catalans participen en la 15a Setmana Europea de Prevenció de Residus

Hi haurà activitats a 251 municipis



BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 246 entitats, administracions públiques, empreses i institucions educatives, participaran entre aquest dissabte i el diumenge 26 de novembre en la 15a Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR).

La iniciativa inclou activitats a 251 municipis catalans de 39 comarques, informa la Generalitat en un comunicat d'aquest divendres.

L'organitza l'Agència de Residus de Catalunya, vinculada a la Conselleria d'Acció Climàtica, en coordinació amb altres regions europees.

Més de 44 regions de 33 països impulsen més de 16.000 accions cada any, de les quals un miler són a Catalunya.

ENVASOS

Aquesta edició se centra en els envasos generats --que han augmentat i tenen un "fort impacte ambiental"-- i, en concret, un terç de les accions a Catalunya abordaran la prevenció i estudiaran alternatives sostenibles.

Aquest cap de setmana l'Arc de Triomf de Barcelona acollirà una exposició fotogràfica per "prendre consciència sobre la situació actual", i a la ciutat també hi haurà tres punts de recollida i caracterització de residus habilitats per la Fundació Killian Jornet.