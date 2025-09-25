Més de 23.000 persones visiten l'exposició interactiva 'Simbiòpolis' de la MWCapital

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
Més de 23.000 persones han visitat l'exposició interactiva 'Simbiòpolis' de la Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona, que s'ha exhibit al Palau Robert de Barcelona entre el 13 de juny i el 24 de setembre, informa en un comunicat aquest dijous.
La mostra ha permès acostar a tota mena de públics les experiències tecnològiques que es van presentar en l'última edició del Mobile World Congress, centrades en com tecnologies com ara la intel·ligència artificial, la robòtica o la supercomputació s'integren en el dia a dia de les persones.
Les experiències estan basades en tecnologies que s'han desenvolupat o s'estan implantant a Barcelona, fruit de la col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center, CaixaBank, EIT Urban Mobility i Vueling.