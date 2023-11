Més de 21.000 persones es presenten als exàmens d'Adif aquest cap de setmana per accedir a 1.451 llocs

Els exàmens tenen lloc a quatre seus: Barcelona, León, Madrid i Sevilla



Adif i Adif Alta Velocitat han convocat 21.258 candidats per a la realització de les proves selectives de la seva Oferta de empleo Público (OEP) durant aquest cap de setmana, per a la incorporació de 1.451 llocs nous.

Els exàmens tenen lloc a quatre seus --Barcelona, León, Madrid i Sevilla-- i es desenvolupen dissabte 4 i diumenge 5, en torns de matí i tarda, segons ha informat l'administrador de la infraestructura ferroviària.

Dissabte estan convocats els aspirants als perfils de quadre tècnic i diumenge s'examinaran els candidats per a les categories professionals de personal operatiu, que representa el 69% (14.743 candidats) dels aspirants.

Del total de places ofertes, el 78% corresponen a personal operatiu, el 7% a la categoria professional de tècnic i el 15% a quadres tècnics.

Aquesta OEP s'emmarca en el Pla Plurianual d'Ocupació 2021-2025, amb el qual Adif i Adif AV incorporaran més de 6.000 professionals i suposa l'oferta de feina més gran en la història de totes dues entitats públiques, destinada a impulsar el relleu generacional d'aproximadament el 50% de la plantilla.

La convocatòria inclou 48 perfils diferents de professionals, en àmbits com el jurídic, finances, comercialització en estacions, arquitectura, enginyeries, ciberseguretat, seguretat, sistemes, factor de circulació, muntadors elèctrics d'instal·lacions, administratius o maquinistes, entre d'altres.

Els nous professionals que s'incorporin a Adif i Adif AV accediran a diferents opcions de formació, que es perllongaran al llarg de la seva trajectòria professional. El pla d'acollida per a les incorporacions de l'OEP 2023 inclou més de 500.000 hores de formació.

El pla per a tècnics i quadres tècnics inclou un programa de formació, ponències impartides per directius i experts en diferents àrees d'activitat, visites a instal·lacions i un programa formatiu tècnic relacionat amb el seu perfil professional.

La formació tècnica per al personal operatiu, per la seva banda, s'adapta a diferents especialitats, com el cas dels programes d'obtenció d'habilitacions per a les funcions de responsables de circulació o encarregats de feines en manteniment.