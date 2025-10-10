Més de 200 persones participen en un fòrum del Port de Tarragona sobre eòlica marina flotant

TARRAGONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
Més de 200 persones han participat aquest divendres en el fòrum Catflowe, que ha abordat com s'està desenvolupant el sector de l'eòlica marina flotant i quines oportunitats de futur estan sorgint per a Tarragona.
En un comunicat, el Port de Tarragona ha defensat que la jornada ha servit per confirmar el seu lideratge com "un dels actors principals d'una activitat que està cridada a mobilitzar grans inversions a tot el continent".
El fòrum també ha constatat "l'existència d'un teixit productiu i tecnològic competitiu que està esperant concrecions en els calendaris d'implementació i en el marc regulador per fer un salt qualitatiu".
El president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha estat l'encarregat d'obrir la jornada: "Catalunya té nom propi en el debat mundial de l'eòlica marina".
"Tenim un teixit empresarial ben posicionat, estem promovent formació per preparar els nous professionals i comptem amb el consens institucional de la Generalitat per aprofitar aquesta gran oportunitat", ha assegurat.