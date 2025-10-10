Publicat 10/10/2025 18:25

Més de 200 persones participen en un fòrum del Port de Tarragona sobre eòlica marina flotant

El president del Port de Tarragona, Santiago Castellà
PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -

Més de 200 persones han participat aquest divendres en el fòrum Catflowe, que ha abordat com s'està desenvolupant el sector de l'eòlica marina flotant i quines oportunitats de futur estan sorgint per a Tarragona.

En un comunicat, el Port de Tarragona ha defensat que la jornada ha servit per confirmar el seu lideratge com "un dels actors principals d'una activitat que està cridada a mobilitzar grans inversions a tot el continent".

El fòrum també ha constatat "l'existència d'un teixit productiu i tecnològic competitiu que està esperant concrecions en els calendaris d'implementació i en el marc regulador per fer un salt qualitatiu".

El president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha estat l'encarregat d'obrir la jornada: "Catalunya té nom propi en el debat mundial de l'eòlica marina".

"Tenim un teixit empresarial ben posicionat, estem promovent formació per preparar els nous professionals i comptem amb el consens institucional de la Generalitat per aprofitar aquesta gran oportunitat", ha assegurat.

Contador