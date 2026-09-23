Més de 200 persones participen en el Barcelona-Shanghai: Fòrum Empresarial de la Cambra de Barcelona

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
Més de 200 persones han participat en el Barcelona-Shanghai: Fòrum Empresarial, impulsat per la Cambra de Barcelona i que ha estat un "gran espai de trobada entre institucions, empreses i agents econòmics" per conèixer les oportunitats de negoci, inversió i col·laboració que ofereix la ciutat xinesa, informa la Cambra en un comunicat aquest dimecres.
La trobada ha coincidit amb el 25è aniversari de l'agermanament entre Barcelona i Shanghai, per la qual cosa "també ha servit per reforçar els vincles econòmics i institucionals" entre totes dues ciutats.
Durant la jornada s'han signat diferents convenis de col·laboració entre institucions i empreses de tots dos territoris.
Entre aquests acords, la Cambra de Barcelona ha signat convenis de col·laboració amb el Shanghai Foreign Investment Promotion Center i el China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Shanghai.
Tots dos pactes preveuen la cooperació en àmbits com la promoció del comerç i la inversió bilateral, l'organització de missions empresarials, fòrums i activitats de networking, i l'intercanvi d'informació.