Més de 150 persones participen en un seminari de Plataforma per la Llengua sobre la "catalanofòbia"

PLATAFORMA PER LA LLENGUA
BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Més de 150 persones han assistit aquest dissabte al seminari 'Catalanofòbia i discurs d'odi: del diagnòstic a l'acció' organitzat per Plataforma per la Llengua a Barcelona, en la cinquena edició del cicle de seminaris Semicercles, en la qual ha intervingut el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, i que ha comptat amb conferències de Josep Pich, Vicent Climent-Ferrando i Marina Massaguer.
Durant la jornada s'ha analitzat la història de la "catalanofòbia", els discursos a través dels quals es perpetua en els mitjans de comunicació i les respostes que es poden donar, ha informat l'organització en un comunicat.
El president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha destacat en el seu discurs de benvinguda el paper de Semicercles com a "espai de trobada de l'acadèmia, l'opinió pública i l'activisme".
Per la seva banda, Vila ha advertit que existeix un "caldo de cultiu ideal perquè aparegui l'insult, el tracte discriminatori, el discurs del prejudici, el racisme, la xenofòbia i els discursos d'odi", i ha afegit que els discursos contra la llengua són tremendament agressius.
La vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, ha remarcat en l'obertura de les ponències que "la catalanofobia ha afectat profundament la llengua i els seus parlants i ha generat històricament un odi i una repressió".