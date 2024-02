Més de 150 entitats i personalitats catalanes demanen retirar l'acusació de terrorisme en el cas Tsunami

Reivindiquen que 'Protestar no és terrorisme' a la plaça del Rei de Barcelona

BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

Més de 150 entitats i personalitats catalanes d'organitzacions socials, sindicats, el sector cultural i periodistes han reclamat aquest dilluns que es retiri l'acusació de terrorisme contra la causa de Tsunami Democràtic que investiguen l'Audiència Nacional i el Suprem.

Amb el lema 'Protestar no és terrorisme', representants d'aquestes entitats s'han aplegat a la plaça del Rei de Barcelona, on els periodistes Ana Polo, Mònica Terribes, Jordi Basté, Laura Rosel i Jordi Évole han llegit el manifest.

"Exigim que es prenguin les mesures necessàries per aturar la utilització de la justícia en una nova persecució política contra les mobilitzacions socials i l'exercici de drets fonamentals i que es retirin les imputacions de terrorisme", reclama el manifest.

El text també critica que la decisió de l'Audiència Nacional d'investigar per terrorisme representants polítics, periodistes i membres de la societat "mostra una clara intenció de desgastar el Govern estatal i la majoria parlamentària en la tramitació de la llei d'amnistia", la qual cosa qualifica d'ingerència del poder judicial sobre el legislatiu.

A més, reivindica l'exercici del dret a protesta dels milers de persones que van sortir "legítimament i democràticament al carrer per expressar el seu rebuig a la sentència que condemnava líders polítics i socials a un empresonament injust", en al·lusió a la de l'1-O.

SIGNANTS

Entre les personalitats presents en l'acte hi havia el líder de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i el de la UGT de Catalunya, Camil Ros; el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, i la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu.

A més, hi havia els humoristes Andreu Buenafuente, Maria Rovira (Oye Sherman); els cantants Santi Balmes i Lluís Llach; el periodista Ricard Ustrell; l'actor Pau Vinyals, i els exdiputats al Parlament David Fernàndez, Benet Salellas i Albano Dante Fachin.

Entre les entitats signatàries del manifest hi ha Òmnium Cultural, l'ANC, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), el Consell de la República (CdRep), Amnistia i Llibertat, l'Associació Catalana en Defensa dels Drets Humans (Acddh), l'Asssociació Catalana per la Pau, el Col·lectiu Ronda, i les comissions de defensa i de dones advocades de l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona (Icab).

També CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, CGT de Catalunya, la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), la Intersindical-CSC, Unió de Pagesos, Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), USTEC·STEs, el Consell Nacional de la Juventut de Catalunya, l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya i la de Cooperatives de Catalunya.

Altres de les organitzacions signatàries són la comunitat palestina de Catalunya, Irídia, Lafede.cat, Fundipau, Ecologistes en Acció, Futuro Vegetal, Rebel·lió o Extinció Barcelona, el Palau de la Música, el Teatre Lliure, L'Auditori, el Festival Cruïlla, el Primavera Sound, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), el Sindicat de Llogateres, SOS Racisme i Top Manta, entre d'altres.