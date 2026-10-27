Més de 120 ponents participen a Tomorrow.Blue Economy

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2026 de Tomorrow.Blue Economy comptarà amb la presència de més de 120 ponents que analitzaran els reptes i oportunitats que ofereixen els oceans com a motor d'innovació i desenvolupament econòmic, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dimarts.
L'esdeveniment se celebra dins l'Smart City Expo World Congress, al recinte Gran Via de la institució firal, entre el 3 i el 5 de novembre.
Aquest any, el debat se centrarà en com compatibilitzar el creixement econòmic amb la protecció dels ecosistemes marins mitjançant la innovació, la mobilització d'inversions, l'atracció de talent i la col·laboració públic-privada, amb les dades, la comunicació i les polítiques públiques com a eixos vertebradors.
A més a més, en el congrés es tractarà la descarbonització marítima, les dades oceàniques i les tecnologies digitals, la biotecnologia marina, l'aqüicultura sostenible, els mercats de carboni blau, la resiliència costanera i la protecció de la biodiversitat.
L'edició d'aquest any s'articularà al voltant de quatre esdeveniments i programes especialitzats que abastaran tota la cadena de valor de l'economia blava, des de la generació d'innovació i el desenvolupament de noves solucionis fins al seu finançament, escalabilitat i accés al talent.