Més de 10.000 persones s'inscriuen per anar als mítings de Puigdemont a Argelers

BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha explicat aquest dijous que més de 10.000 persones s'han inscrit per assistir als mítings que el candidat de Junts+ a les eleccions al Parlament, Carles Puigdemont, protagonitzarà a Argelers (França).

Ho ha assegurat en un acte en el qual, acompanyat pel director de campanya, Albert Batet, han presentat la flota d'autobusos vinilats amb la imatge de Puigdemont que recorreran Catalunya per anar als actes.

Després de manifestar que amb la xifra de 10.000 persones inscrites han superat totes les expectatives, Turull ha vaticinat que la mobilització de la gent farà possible que, després del 12 de maig, comenci "una nova etapa d'esperança i il·lusió per a Catalunya".

"Volem recuperar el lideratge del país, el bon govern i fer-nos respectar", ha subratllat el dirigent de Junts, després d'afegir que es volen centrar en el que consideren la seva prioritat, Catalunya.

Així, els autobusos tenen vinilats els següents missatges: 'Catalunya necessita bon govern', 'Catalunya necessita la independència', 'Catalunya necessita lideratge', 'Catalunya necessita solucions', 'Catalunya necessita viure en català' i 'Catalunya necessita fer-se respectar'.

Turull també ha cridat a la mobilització per afrontar una campanya "que no entra en els paràmetres de la normalitat democràtica perquè el candidat no pot fer campanya a Catalunya, per la qual cosa la comarca i la vegueria es desplaçaran per poder fer costat al president".