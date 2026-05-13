Més de 100 persones participen en la nova edició de la Fira FP Pime de la Cambra de Tarragona

TARRAGONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
Més d'un centenar de persones s'han reunit aquest dimecres a la Sala Genius del Palau de Congressos de Tarragona per escoltar i debatre sobre talent, IA, lideratge i noves generacions, en una nova edició de la Fira FP Pime, organitzada per la Cambra de Tarragona, informa en un comunicat.
L'esdeveniment ha comptat amb les ponències del consultor expert en IA Jordi Cañas, titulada 'Intel·ligència artificial en els RRHH: nous models de gestió de persones', i del consultor expert en RRHH i professor associat d'EADA Business School, amb el lema 'Lideratge actual en RRHH: gestionar talent en un entorn multigeneracional'.
El matí s'ha completat amb un 'speed dating' amb sis instituts i diferents empreses de les comarques de Tarragona.