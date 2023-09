Meritxell Budó, elegida presidenta de l'ACM amb el 95,48% dels vots

Buch (Junts) previsiblement serà secretari general de l'entitat i l'alcalde del Masnou (ERC) vicepresident

LLORET DE MAR (GIRONA), 15 set. (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa de la Garriga (Barcelona), Meritxell Budó (Junts), ha assumit aquest divendres la presidència de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) amb el 95,48% dels vots en la XXVI assemblea de l'entitat al Palau de Congressos Costa Brava de Lloret (Girona).

Budó, que va ser consellera de Presidència de la Generalitat i portaveu del govern de Quim Torra, ha obtingut 148 dels 155 vots i els 7 restants han estat vots en blanc.

Amb aquest nomenament, Budó agafa el relleu de l'alcalde de Deltebre (Tarragona), Lluís Soler, que ha fet balanç de la seva presidència reivindicant que s'ha aconseguit l'adhesió "del 100% dels municipis, trencant tòpics i convertint l'entitat en la casa del municipalisme català".

APLAUDIMENTS A BUCH

En aquesta assemblea només s'ha elegit la presidència de l'entitat, i més endavant es validarà la proposta de comitè executiu que acompanyarà Budó, entre els quals hi ha noms com el de l'exconseller, exalcalde i expresident de l'ACM, Miquel Buch.

Buch, que hi ha assistit, ha rebut el suport de Budó i dels presents, que s'han aixecat per aplaudir-lo després de la condemna a 4,5 anys de presó pel judici en què va ser acusat de designar el mosso d'esquadra Lluís Escolà com a càrrec de confiança per escortar l'expresident del Govern Carles Puigdemont a l'estranger després d'aplicar-se l'article 155 de la Constitució.

PACTE JUNTS-ERC

Després del resultat de les eleccions municipals, Junts i ERC han pactat compartir la governabilitat de l'ACM en aquest mandat, per la qual cosa l'alcalde del Masnou (Barcelona), el republicà Jaume Oliveras, serà el vicepresident de l'entitat.

També tindran rang de vicepresidència l'alcalde de Sort (Lleida), Baldomer Lluís Farré; l'alcaldessa de Navarcles (Barcelona), Alba Pérez, i l'alcaldessa de Senan (Tarragona), Carme Ferrer, la qual encapçalarà a més del Fòrum de Petits Municipis.

La resta de membres d'ERC de l'executiva són els alcaldes de Caldes de Montbui (Barcelona), Isidre Pineda; Torelló (Barcelona), Marçal Ortuño; Vilassar de Dalt (Barcelona), Carola Llauró; Fonollosa (Barcelona), Eloi Hernández; Castelló d'Empúries (Girona), Anna Massot; Soses (Lleida), Sandra Marco; Benissanet (Tarragona), Núria Morera, i Llorenç del Penedès (Tarargona), Montserrat Ventosa.

MERITXELL BUDÓ

Nascuda el 8 de març del 1969, Budó és llicenciada en Farmàcia i, després de les eleccions municipals del maig, va recuperar l'alcaldia de la Garriga (on governa amb majoria absoluta després de pactar amb el PSC).

Ja havia estat alcaldessa del municipi del 2007 al 2008 i del 2011 al 2019, quan va deixar el càrrec per ser consellera de Presidència i portaveu del govern de Quim Torra, càrrec des del qual va afrontar la crisi del coronavirus a Catalunya.