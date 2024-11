Budó (ACM) demana legislar per reduir "al màxim" plàstics i altres residus

Defensa que cada municipi tingui el seu pacte d'economia circular

BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, ha demanat a la UE i Espanya una legislació per reduir "al màxim" l'ús dels materials que generen residus, com ara el plàstic i d'altres.

"Treballem i estem compromesos amb el reciclatge, a separar bé, a valoritzar els residus, a fer tot això, però també hi hauria d'haver una legislació que ens acompanyés per fer possible que no es generi tant de residu. No pot ser que una poma es vengui embolicada en plàstic", ha declarat aquest dimecres a Europa Press.

Des de dilluns, Budó encapçala una delegació de l'ACM de viatge a diferents municipis de Portugal per conèixer bones pràctiques d'economia circular, un model de producció i consum que implica compartir, llogar, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar materials i productes existents tantes vegades com sigui possible per crear valor afegit.

Ha explicat que a Portugal, fa 20 anys, van fer uns 'pactes de ciutat' recollir en un full de ruta un seguit d'objectius sobre aquesta qüestió amb vista al 2025 i 2030, i a partir del qual van implementant les accions previstes malgrat que hi hagi canvis polítics als ajuntaments.

"És una mesura que estaria molt bé, que cada ciutat tingui el seu pacte d'economia circular", a partir del qual prendre i impulsar mesures que permetin assolir els objectius marcats, ha destacat.

"UNA MICA SOLS"

Més enllà del que s'emmarca en la legislació, Budó ha defensat que en els governs locals hi ha consciència que s'ha d'actuar, i assegura que ho fan en la mesura del possible, "i de vegades una mica sols" perquè no disposen dels recursos i el finançament per afrontar-ho.

"Hem de fer molts equilibris, però la consciència i les ganes de fer-ho la tenim", ha afegit la presidenta de l'ACM i també alcaldessa de la Garriga (Barcelona).

Segons Budó, els governs municipals també són conscients que les accions locals poden mitigar els efectes del canvi climàtic, i de fet ha concretat que en algunes ciutats portugueses que han visitat han posat d'exemple el que ha passat a la Comunitat Valenciana.

L'ACM ha impartit formació en economia circular i el "punt d'inflexió" que suposarà el 2025 en matèria d'economia circular, entre d'altres iniciatives.

MAPA "IRREGULAR"

En preguntar-li en quin punt està Catalunya, Budó ha respost que hi ha un mapa "molt irregular" per part dels municipis a l'hora d'implementar aquestes pràctiques.

"No tots estem fent el mateix esforç, i això genera desigualtats en la ciutadania", per la qual cosa veu necessari harmonitzar-se.

I és que, segons Budó, hi ha municipis que obtenen percentatges de separació i recuperació de residus superiors al que marca la normativa europea per al 2030, i d'altres que no, i això és el que "trenca les estadístiques".

"Però ho tenim ben identificat, ben planificat i, a poc a poc, això s'anirà fent", ha recalcat la presidenta de l'ACM, que ha insistit a demanar a la Generalitat un nou finançament local, en recordar que no es revisa des de fa 20 anys i ha quedat obsolet.