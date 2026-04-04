Meritxell Batet afirma que en dos anys no ha vist les sessions del Congrés: "Em feia massa mal"

BARCELONA 4 abr. (EUROPA PRESS) -
L'expresidenta del Congrés dels Diputats Meritxell Batet (PSC) ha afirmat que durant dos anys no ha pogut veure les sessions del Congrés: "Em feia massa mal. És tot tan lleig. Hi ha tanta violència verbal", ha lamentat en una entrevista concedida a 'El Periódico" recollida per Europa Press aquest dissabte.
Batet ha fet una crida a enganxar a la gent a la política i ha criticat aproximacions que tenen per objectiu "la destrucció de la persona, no pot ser, perquè destrueix el marc de convivència i acaba amb la credibilitat de la política i això és demolidor", una cosa per la que, diu, sent una tristesa profunda.
Sobre la polarització en l'hemicicle ha remarcat que durant la seva presidència va intentar que els diputats s'allunyessin de les lògiques d'amic i enemic: "Aquí tots enaltim la Transició, però no la practiquem", ha assenyalat.
En aquest sentit, sobre la situació al Congrés, ha assegurat que el PP "és el principal partit de l'oposició i té un rol molt rellevant i, per tant, molta responsabilitat en aquest assumpte".
També ha lamentat que, tot i haver deixat la primera línia política en 2023, li segueixen "insultant pel carrer", en ocasions en presència de les seves filles, cosa que, explica, és molt desagradable.