Meridia compra l'Hotel Ibis Alcorcón Tresaguas per a la seva plataforma d'hotels 'limited service'

BARCELONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -
Meridia ha tancat la compra de l'Hotel Ibis Alcorcón Tresaguas d'Alcorcón (Madrid) per a la seva plataforma d'hotels 'limited service' i a través del fons Meridia V, informa en un comunicat aquest divendres.
L'hotel compta amb 157 habitacions i és el tercer actiu de la plataforma d'hotels 'limited service' de la companyia, que combina la diversificació geogràfica amb l'escala operativa.
Meridia durà a terme un programa de renovació per modernitzar les habitacions i les zones comunes, millorar l'experiència dels hostes i reforçar l'acompliment sostenible de l'hotel, que continuarà operant amb la marca Ibis.