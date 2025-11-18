Meridia anuncia la venda d'un complex d'oficines a Madrid per 22,2 milions

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
Meridia ha anunciat aquest dimarts la venda del Proyecto Cronos, un complex d'oficines situat a la plaça Cronos 1, a l'àrea de MadBit de Madrid, "un dels submercats d'oficines més dinàmics i en ràpida evolució de la ciutat", per un import total de 22,2 milions d'euros, informa la gestora en un comunicat.
Adquirit l'octubre del 2019, Cronos comprèn dos edificis d'oficines que sumen aproximadament 10.000 m2, tot i que durant el període d'inversió, l'empresa ha implementat diverses iniciatives de gestió activa per potenciar l'actiu, inclosa una rehabilitació integral completada el 2022.
Meridia està immersa en una estratègia de desinversió, amb Meridia III gairebé desinvertit íntegrament i Meridia IV en procés de fer-ho, mentre que l'empresa continua activa en el front inversor a través de Meridia V, el seu últim vehicle 'value-add'.