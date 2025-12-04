Mercolleida torna a baixar 10 cèntims el preu del quilo de porc, fins als 1,10 euros

David Zorrakino - Europa Press
LLEIDA 4 des. (EUROPA PRESS) -
El director general de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, ha anunciat aquest dijous que la llotja, considerada de referència estatal en l'àmbit del mercat porcí, ha acordat tornar a baixar 10 cèntims el preu del quilo de porc, fins als 1,10 euros, en resposta a la crisi de la pesta porcina africana (PPA).
Ho ha dit en una roda de premsa celebrada en la Llotja de Mercolleida, en la qual també ha demanat el sacrifici dels porcs de les explotacions que es troben en el radi de 20 quilòmetres a partir del punt en el qual s'han trobat els senglars morts que han donat positiu en PPA fins al moment, a l'entorn de Collserola (Barcelona), per evitar la propagació del virus.
La decisió de Mercolleida arriba després d'acordar aquest dilluns una baixada de 10 cèntims que va baixar els preus dels 1,30 euros als 1,20, per la qual cosa ha confirmat els seus pronòstics que anticipaven que aquests seguirien a la baixa per "donar oxigen" als escorxadors.
"Hem decidit fer una altra baixada de 10 cèntims. Hi ha hagut discussió, però s'ha considerat que la situació segueix sent greu", ha argumentat el director general de Mercolleida.
Aquest descens dels preus té com a objectiu alleujar els escorxadors: "És primordial seguir sacrificant els porcs i permetre que els escorxadors disposin de marge per treure carn a bon ritme perquè un dels problemes actuals és la seva capacitat de carn congelada, que està arribant al seu límit", ha dit Bergés.
Respecte al mercat internacional, ha explicat que Corea del Sud s'ha obert aquest dijous a seguir important carn porcina procedent d'Espanya, però que altres països com Filipines han anunciat que no accepten la regionalització, com sí ocorre amb Xina, que representa el 42% de les exportacions nacionals de carn de porc fora de la Unió Europea.