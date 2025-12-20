Mercolleida preveu tancar la setmana "rècord" de 2025 amb 1 milió de matances de porcs a Espanya

David Zorrakino - Europa Press
Bergés ho vincula a les tres baixades de preus per la PPA
BARCELONA, 20 des. (EUROPA PRESS) -
El director general de Mercolleida, considerada de referència estatal en l'àmbit del mercat porcí, Miquel Àngel Bergés, ha explicat que la previsió de la llotja és que aquesta sigui la setmana "rècord" de 2025, amb un milió de matances de porcs a Espanya, malgrat la crisi de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya.
Ho ha assegurat en una entrevista a Europa Press, en la qual sosté que la seva aposta per baixar el preu del quilo de porc, que va passar dels 1,30 als 1,04 euros en només 10 dies, ha intensificat les compres de carn de porc per part dels escorxadors, afectats per l'escassetat d'espai en els seus frigorífics.
En concret, el passat 1 de desembre es va acordar una baixada de 10 cèntims que va reduir el preu dels 1,30 euros als 1,20, i tres dies després va haver-hi una altra rebaixa de 10 cèntims, que va situar el preu a 1,10, i el passat 11 de desembre, es van rebaixar 6 cèntims deixant un preu final a 1,04 euros.
ALLEUJAMENT PER A ESCORXADORS
"Les tres baixades de preus han ajudat. Els escorxadors no saben on ficar la carn, però amb aquests preus tan baixos s'han animat", ha apuntat el director general de Mercolleida.
Bergés ha explicat que aquesta "tendència a la baixa" dels preus es remunta al passat mes de juliol, quan el preu del quilo de porc a Espanya encara era "molt alt respecte al de la resta d'Europa".
D'aquesta forma, aquestes reduccions permeten equilibrar els preus del país amb els dels seus veïns europeus i així alleujar als escorxadors espanyols descarregant els seus frigorífics amb més matances.
BAIXADES DE PREUS AL GENER
Bergés ha donat per segur que aquest rècord de matances provocarà que aquest Nadal hi hagi "molta carn" de porc, però vaticina que la baixada de preus de cara al consumidor no es notarà fins a 2026.
"Al gener hi haurà una caiguda de preus. També a nivell europeu, potser més que en altres anys", ha afegit.