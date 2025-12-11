Mercolleida abaixa 6 cèntims més el preu del quilo de porc, fins als 1,04 euros

LLEIDA 11 des. (EUROPA PRESS) -
Les Juntes de Preus de Porcí de Mercolleida, llotja considerada de referència estatal en l'àmbit del mercat porcí, han acordat aquest dijous reduir 6 cèntims més el preu del quilo de porc, fins als 1,04 euros, arran de la crisi de la pesta porcina africana (PPA) a Catalunya.
Ho han explicat en una roda de premsa celebrada a la Llotja de Mercolleida, en el marc dels premis PronosPorc, guardons que reconeixen els millors analistes del porcí espanyol.
La decisió de la llotja arriba després d'acordar el passat 1 de desembre una baixada de 10 cèntims que va reduir el preu del quilo de porc dels 1,30 euros als 1,20, i tres dies després va acordar una altra baixada de 10 cèntims, que en va situar el preu a 1,10 euros.
Després d'aquesta última reunió, les Juntes també han establert que la cotització del garrí baixi 2 euros i la de la truja 2 cèntims.
Amb aquestes baixades, Mercolleida "torna a estar dins el límit habitual de variació màxima en el cas del porc, que és de 6 cèntims", ha apuntat.