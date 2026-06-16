Mercedes González assegura que no va interferir "mai" en l'UCO per petició de Leire Díez ni va participar en cap trama

MADRID 16 juny (EUROPA PRESS) -
La directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha assegurat aquest dimarts al Senat que "mai, mai" ha interferit en cap investigació de la Unitat Central Operativa (UCO), ni tampoc ha participat en cap trama per anul·lar causes judicials.
"No he interferit en cap investigació, mai, mai, ni de l'UCO, ni de cap altra unitat de la Guàrdia Civil", ha assenyalat en la comissió d'Interior al Senat, en la qual ha sostingut que sempre ha mantingut un "respecte escrupolós, total i absolut per la feina i el bon fer" de les investigacions judicials i la "necessària independència judicial".
González ha reconegut que va tenir diverses trobades amb Leire Díez, com va revelar l'UCO en els informes remesos al jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz, però "mai" per participar en cap campanya de desprestigi "ni influenciada per la senyora Díez ni una altra persona".
També ha dit que no ha adoptat mai "cap mesura com a element de pressió" contra els agents, després d'apuntar l'UCO que es van obrir diverses informacions reservades, la qual cosa els agents van relacionar amb la influència de Díez sobre la directora general de la Guàrdia Civil.
"Els meus dies al capdavant d'aquesta institució els dedico a enfortir la Guàrdia Civil, continuant la línia marcada pels meus antecessors, Félix Azón, María Gámez i Leonardo Marcos, i d'acord sempre amb la política marcada pel Ministeri d'Interior i pel seu propi ministre", ha dit.