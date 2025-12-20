Mercedes Blanco representarà a Pimec al Consell Assessor de l'Habitatge de la Generalitat

BARCELONA 20 des. (EUROPA PRESS) -
La vocal de la Comissió d'Habitatge de la Càmera de Barcelona i membre de la junta de govern del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona (Coapi), Mercedes Blanco, serà la representant de Pimec en el Consell Assessor de l'Habitatge de la Generalitat.
El Consell Assessor de l'Habitatge té entre les seves principals funcions l'elaboració de propostes, suggeriments, informes i dictàmens sobre els instruments de planificació i programació, així com sobre els projectes de llei i plans en matèria d'habitatge del Govern, que aquest dimarts va anunciar la composició d'aquest òrgan consultiu.
Blanco, ceo de Veïns Feliços i membre de la junta de direcció de l'agencia Finques Blanco, "aportarà la visió del teixit empresarial i, especialment, de la petita i mitja empresa catalana, en un moment clau per al disseny de les polítiques d'habitatge a Catalunya", informen a Europa Press fonts d'aquesta entitat.
La nova vocal de Pimec compta amb una àmplia trajectòria en l'àmbit immobiliari i de l'habitatge, i en l'actualitat és vocal de la Comissió d'Habitatge de la Cambra de comerç de Barcelona i membre de la junta de govern de Coapi Barcelona, càrrecs que compatibilitza amb la seva activitat professional vinculada a la gestió i administració de finques i a l'anàlisi del mercat residencial.
"Assumeixo aquesta responsabilitat amb l'objectiu de seguir millorant l'accés a l'habitatge des del diàleg i la col·laboració, representant a les empreses i aportant una visió realista del mercat", ha assegurat Blanco.