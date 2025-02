Mercè Caso, nova presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Actualment és la presidenta de la secció 12 de l'Audiència de Barcelona

La magistrada Mercè Caso serà la nova presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) després de rellevar en el càrrec Jesús María Barrientos, informa el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) en un comunicat.

Així ho ha decidit aquest dimecres en una votació el ple del CGPJ.

Fonts judicials han informat a Europa Press que divendres tindrà lloc una comissió mixta entre el TSJC i la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica i que, tot i que el president continuarà sent Barrientos, Caso hi serà present malgrat que encara no haurà pres possessió del càrrec.

LA TRAJECTÒRIA DE CASO

Mercè Caso (Barcelona, 1964) va ingressar en la carrera judicial el 1989, després d'estudiar a la Universitat de Barcelona (UB), i va emprendre la seva trajectòria professional al jutjat mixt 1 de Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Va ascendir a la categoria de magistrada el 1992 i va exercir al jutjat mixt 6 de Mataró (Barcelona), el penal 12 i el jutjat de primera instància 19 de Barcelona, especialitzat en família.

A partir del 2007, Mercè Caso va passar a formar part de l'equip docent de l'Escola Judicial, on va ser tutora de l'Àrea de Pràctiques Tutelades fins al 2012, moment en el qual va tornar al seu jutjat a Barcelona.

El febrer del 2013 va ser elegida degana de Barcelona i reelegida en el càrrec el 2017, fins que el 2021 va ser rellevada per l'actual, la magistrada Cristina Ferrando.

Fins ara, Caso ha estat la presidenta de la secció 12 de l'Audiència de Barcelona.

Caso també ha estat reconeguda pel Col·legi d'Advocats de Barcelona (Icab), que el 2009 li va atorgar el premi Felip Portabella, i ha estat ponent de cursos internacionals organitzats per l'Aula Iberoamericana i autora de diverses publicacions.