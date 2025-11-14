El Mercat de l'Oli Nou comptarà amb 50 productors i sessions de cuina

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
La plaça Catalunya de Barcelona acollirà entre el 21 i el 23 de novembre la primera edició del Mercat de l'Oli Nou, que comptarà amb 50 productors i sessions de cuina amb diversos cuiners, informa la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació aquest divendres.
L'objectiu de la trobada és presentar l'oli a la ciutadania, oferir la possibilitat de fer tastos i de comprar oli de primera premsada directament als productors.
La proposta es complementarà amb una oferta enogastronòmica "singular i de proximitat" i amb xerrades guiades per experts de la divulgació de la cultura de l'oli.
Els productors que participaran en la trobada procedeixen de 21 comarques i les cinc denominacions d'origen protegides de l'oli català: Garrigues, Siurana, Terra Alta, Baix Ebre-Montsià i Empordà.
"El Mercat de l'Oli Nou vol ser una experiència gastronòmica immersiva pensada per a famílies, joves i 'foodies'", ha afegit la Conselleria.