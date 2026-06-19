Mercadona obre el seu nou model de 'Botiga 9' a Cervera (Lleida)

LLEIDA 19 juny (EUROPA PRESS) -
Mercadona ha obert un nou supermercat seguint el nou model de 'Botiga 9' a Cervera (Lleida), informa en un comunicat aquest divendres.
Els nous supermercats ofereixen més espai per als productes frescos i presenten millores en l'experiència de compra dels clients.
Les reformes del establiment de Cervera han suposat un total de 2,2 milions d'euros, i en els treballs hi han participat 60 proveïdors d'obra.
Entre les principals novetats d'aquest model hi ha la reorganització de l'espai interior, que passa d'estar ordenat per negocis a estar ordenat per processos.
Així, la cadena fa "un pas més en l'optimització de l'acte de compra, fent que sigui més àgil i senzill" en tenir una organització més intuïtiva.