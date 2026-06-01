Mercadona obre el seu nou model de 'Botiga 9' a la Bisbal d'Empordà i Blanes (Girona)

GIRONA 1 juny (EUROPA PRESS) -
Mercadona ha obert 2 supermercats seguint el nou model de 'Botiga 9' a la Bisbal d'Empordà i Blanes (Girona), informa en un comunicat aquest dilluns.
Els nous supermercats ofereixen més espai per als productes frescos i presenten millores en l'experiència de compra dels clients.
Les reformes han suposat un total de 4,2 milions d'euros, dels quals 1,4 milions han estat per al local de la Bisbal d'Empordà i 2,8 milions per al de Blanes.
Entre les principals novetats d'aquest model hi ha la reorganització de l'espai interior, que passa d'estar ordenat per negocis a estar ordenat per processos.
Així, la cadena fa "un pas més en l'optimització de l'acte de compra, fent que sigui més àgil i senzill" en tenir una organització més intuïtiva.