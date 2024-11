Mercadona dona productes de primera necessitat als ajuntaments de la zona zero i centres d'acollida

VALÈNCIA 2 nov. (EUROPA PRESS) -

La cadena Mercadona està col·laborant amb els afectats per la dana a través de donacions de productes de primera necessitat des de les seves botigues a ajuntaments de la zona zero i a centres d'acollida habilitats a la ciutat de València, com el situat a l'Alqueria del Basket.

Segons ha indicat la companyia en un comunicat, està en constant comunicació amb entitats solidàries com Cáritas i bancs d'aliments de la província de València per prestar ajuda en tot el que necessitin.

Entre les accions que ha dut a terme, ha apuntat la compra de 200 palets d'aigua que s'han recollit directament en les instal·lacions del proveïdor Bronchales per a les zones afectades. Mercadona va habilitar el divendres passat una tenda a Saragossa, a petició de la Unitat Militar d'Emergències (UME), perquè es poguessin proveir de tot el que calgui.

Per la seva banda, els proveïdors que treballen amb Mercadona també estan "entregats" en l'ajuda solidària. És el cas de Frescos Delisano, que ha habilitat les seves instal·lacions per a la iniciativa 'Cuina d'Emergència' i poder preparar 12.000 menjars al dia.

La companyia es compromet a fer "tot el que calgui" per estar amb totes les persones afectades i fa una crida a la solidaritat de tots els clients per no fer "amuntegament innecessari".