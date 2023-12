Mercadona crea una revista de Nadal amb idees, novetats, trucs i consells

BARCELONA, 1 des. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha anunciat la creació d'una nova revista de Nadal que conjumina les dues publicacions que publica tradicionalment per aquestes dates --de receptes i perfumeria-- i hi afegeix nous continguts com "idees, novetats en l'assortiment, trucs i consells".

En un comunicat aquest divendres, ha explicat que la voluntat és aportar valor als clients a través de "solucions que donin resposta a les seves necessitats".

La cadena ha explicat que la nova publicació, amb el nom 'La Navidad de Mercadona 2023', "neix de les necessitats del client" i ha assegurat que ofereix una solució més pràctica que les dues revistes tradicionals.