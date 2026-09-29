Mercabarna presenta la seva oferta hortofructícola i logística a Fruit Attraction

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
Mercabarna serà present en l'edició 2026 de Fruit Attraction, on presentarà la seva oferta hortofructícola i logística, en un estand compartit amb el Port de Barcelona i Agem, informa en un comunicat aquest dimarts.
L'estand servirà per presentar "l'oferta integrada més potent d'Europa" en productes frescos; connectivitat terrestre i marítima, i serveis logístics complets en la trobada, que se celebra del 6 al 8 d'octubre a Madrid.
Ha recordat que Mercabarna compta amb un volum de comercialització de més de 2,3 milions de tones de fruites i hortalisses a l'any.
Ha apuntat que s'hi han de sumar les línies de 'short sea shipping' (SSS) que té el Port de Barcelona i que "afavoreixen la connectivitat amb diferents ports d'Europa i Àfrica" amb alta freqüència i regularitat.
A més, l'estand serà el punt de trobada d'una missió comercial per posar en contacte compradors internacionals amb empreses de Mercabarna, especialment amb aquelles que no tenen un estand propi en la trobada.