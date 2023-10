Mercabarna premia l'aprofitament de Casa Ametller i els veïns de Sant Antoni de Barcelona

Els III Premis Mercabarna Paco Muñoz estan dotats amb 5.000 euros per categoria



BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

El mercat majorista alimentari Mercabarna ha premiat aquest dimecres amb els III Premis Mercabarna Paco Muñoz la lluita contra el malbaratament alimentari de l'empresa Casa Ametller i dels veïns del barri barceloní de Sant Antoni organitzats en la Federació d'entitats Calàbria 66.

La sots-directora general d'Inspecció i Control Agroalimentari de la Generalitat, Glòria Cugat, ha dit durant l'acte de lliurament, a Mercabarna, que els guardonats són un model: "Un exemple d'allò al que ens volem dirigir".

La directora de l'Àrea d'Economia Circular de l'Agència de Residus de Catalunya, Pilar Chiva, ha valorat la "visió de col·laboració públic-privada" i la força del treball en xarxa dels actors del conjunt de la cadena alimentària.

Els guardons estan dotats amb 5.000 euros i els atorga un jurat d'experts d'institucions i entitats, que han tingut en compte diversos factors: l'impacte social, ambiental i econòmic dels projectes; el nombre d'actors implicats, i la replicabilitat i viabilitat econòmica.

MERCABARNA

El director de la Càtedra UPC-Mercabarma, Jesús María Gil, ha advertit sobre el malbaratament alimentari: "No és culpa de ningú i és culpa de tothom. Si no ho gestionem de manera conjunta, no serem efectius a l'hora de reduir-lo".

El director de Sostenibilitat, Estratègia i Innovació de Mercabarna, Pablo Vilanova, ha explicat que el polígon alimentari genera "només un 0,41% de residu orgànic" i que l'aprofitament alimentari d'aquest mercat majorista va ser de gairebé 900.000 quilos l'any passat.

CASA AMETLLER: CONTRA EL MALBARATAMENT

En la categoria Prevenció del Malbaratament Alimentari ha guanyat la naturalesa "integral" del projecte de sensibilització i lluita contra el desaprofitament de Casa Ametller, que inclou accions en la producció, la distribució i la venda, com els descomptes d'aliments a punt de caducar i la donació de productes a entitats.

La directora de Sostenibilitat d'Ametller Origen, Amaya Prat, ha assegurat que la companyia té un compliment del 90% del seu objectiu de malbaratament zero, i ha destacat que l'actuació en aquest àmbit és "un esforç continu: passen moltes coses en la cadena alimentària".

Casa Ametller Grup ha xifrat en 1.162.139 quilos els recursos entregats a entitats socials; en 275.556 els packs d'aliments que ha "salvat", i en 1.872.000 quilos de CO2 l'emissió que ha contribuït a reduir.

CALÀBRIA 66: INNOVACIÓ SOCIAL

En la categoria d'Innovació Social ha guanyat la Federació d'entitats Calàbria 66, la directora de la qual, Aida Leal, ha destacat la naturalesa local i de proximitat del projecte, que està integrat per veïns del barri de Sant Antoni de Barcelona.

Recullen els aliments de l'ONG de la zona 'De Veí a Veí', els cuinen amb la participació de voluntaris i persones amb malalties mentals, i els distribueixen entre un centenar de persones en situació d'exclusió i nens que participen en el seu projecte de suport educatiu.

Leal ha dit que el projecte va néixer durant la pandèmia, sense recursos, i "a poc a poc" l'han anat construint a través de l'acció veïnal, per la qual cosa destinaran la dotació econòmica del premi a material i a formació de voluntaris.

CATEGORIA DESERTA

La categoria d'Innovació Tecnològica contra el Malbaratament ha quedat deserta: Jesús-María Gil ha assegurat que tornaran a "insistir en la tecnologia" de cara a la pròxima edició dels premis.

Componen el jurat, a més de Chiva i Cugat: Laura García-Herrero (Institut Italià de Protecció i Recerca Mediambiental, Ispra), Eduard Hernández (Càtedra UPC-Mercabarna), Fernando Ortega (Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya) i Nuria Pedraza (Associació de Fabricants i distribuïdors del sector alimentari, Aecoc).

Els guardons homenatgen de manera pòstuma Paco Muñoz per la seva trajectòria contra el malbaratament alimentari, tant des de la UAB com des de la Plataforma Aprofitem els Aliments (PAA).