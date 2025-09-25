Mercabarna i Agem mostraran solucions de transport més sostenibles a Fruit Attraction

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
Mercabarna i l'Associació d'Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses de Barcelona (Agem) participaran en la trobada Fruit Attraction per mostrar solucions de transport més sostenibles, informa en un comunicat aquest dijous.
La trobada se celebra del 30 de setembre al 2 d'octubre al recinte Ifema de Madrid, i totes dues entitats ocuparan un estand juntament amb el Port de Barcelona.
L'objectiu és "reforçar el seu posicionament com a hub alimentari del Mediterrani" i presentar l'oferta de fruites i hortalisses present a Mercabarna.
Entre els projectes que presentaran hi ha les línies marítimes 'short sea shipping' (SSS), que combinen transport marítim i terrestre, les quals permeten reduir emissions de diòxid de carboni, descongestionar carreteres i tenir un cost inferior i més seguretat.
A més a més, l'estand acollirà una missió internacional per posar en contacte compradors internacionals amb empreses del recinte, que es fa en col·laboració amb la Cambra de Barcelona.