Menys trens de l'R2 sud per obres al túnel de Garraf (Barcelona) a partir del 16 de març

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Les obres duraran tres mesos i s'habilitarà un servei especial de busos
BARCELONA, 9 març (EUROPA PRESS) -
La Generalitat, Adif i Renfe han presentat el pla alternatiu de transport previst durant les obres al túnel de Garraf (Barcelona), que començaran dilluns vinent i que provocaran una reducció en el pas de trens per aquesta línia, informa Renfe en un comunicat aquest dilluns.
Renfe ha explicat que la proposta s'ha ampliat i ajustat després de les reunions mantingudes amb entitats locals i plataformes del territori.
Els treballs es faran durant tres mesos i comportaran que s'hagi de circular en via única entre Sitges i Garraf (Barcelona), i s'actuarà en un túnel, dos viaductes i un pas inferior.
En concret, entre Barcelona i el Prat de Llobregat (Barcelona) circularan 8 trens per hora i sentit; entre Barcelona i Castelldefels (Barcelona), 6 trens; entre Barcelona i Garraf, 4 trens, i entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders (Tarragona), 2 trens dobles.
A més, els dies feiners, dos trens d'entrada a Barcelona al matí i dos de sortida a la tarda efectuaran el recorregut desviat per Vilafranca del Penedès (Barcelona), la qual cosa incrementarà en 40 minuts el temps total de viatge.
BUSOS
Renfe ha establert un servei especial de busos entre Sant Vicenç i el Prat per als serveis dels trens Regionals Sud.
A més a més, es reforçaran diverses línies de transports per carretera que uneixen Barcelona i Vilanova i la Geltrú (Barcelona) amb diverses localitats afectades, a les quals se sumaran 14.400 places respecte a l'oferta habitual.
També es crearà un nou servei de bus amb dues expedicions per sentit en les hores punta del matí i la tarda que unirà Barcelona amb Altafulla i Torredembarra (Tarragona).