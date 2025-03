Menor veu molt recurrent que la justícia "posi en dubte" les víctimes d'agressió sexual

Lamenta que es faci servir la "manca de credibilitat" com a raó en determinades resolucions i sentències

BARCELONA, 28 març (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha afirmat aquest divendres en preguntar-li per l'absolució de l'exfutbolista Dani Alves per agressió sexual: "Ens preocupa molt que l'administració de justícia, de manera també molt recurrent, posi en dubte la credibilitat de la declaració de la pròpia víctima".

En unes declaracions durant una visita al Saló de l'Ensenyament a Fira de Barcelona Montjuïc, ha manifestat el seu "respecte" per la resolució judicial, que no ha llegit i que ha descartat analitzar fins a conèixer-ne en profunditat el contingut.

Ha afirmat que les dones són víctimes potencials de discriminació i violència, i ha transmès preocupació perquè s'utilitzi "com a raó en determinades resolucions i sentències la manca de credibilitat de la declaració de la víctima".

"Cal modificar moltes coses del sistema. El que no pot ser és que de manera sistemàtica la declaració de les víctimes es posi en dubte. Normalment, les declaracions de les víctimes en altres processos judicials potser no són tan analitzades des d'aquesta perspectiva crítica per part de l'administració de justícia", ha afegit.

"REFER CONSENSOS"

Sobre si calen modificacions normatives després d'aquesta resolució, ha respost que a Espanya hi ha "una de les millors normes comparades de la Unió Europea i del món", i que veu prioritari refer consensos polítics i socials, que s'estan posant en dubte de manera molt perillosa per part d'algunes formacions polítiques, en les seves paraules.

"El discurs negacionista de la violència contra les dones i del propi moviment feminista per part d'alguns grups d'ultradreta està penetrant de manera molt perjudicial a la percepció que tenim com a societat del que és la violència masclista", ha afegit.