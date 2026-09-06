Menor reivindica el "símbol de la recuperació de drets i llibertats" de la Diada de 1976

La commemoració de la Diada a l'Alt Pirineu i Aran destaca "l'aportació dels Pirineus en la construcció del país"
LLEIDA, 6 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Igualtat del Govern de la Generalitat, Eva Menor, ha reivindicat aquest diumenge el "símbol de la recuperació de drets i llibertats" que va suposar al seu parer la manifestació per la Diada de l'11 de setembre de 1976 a Sant Boi de Llobregat (Barcelona), quan es commemora mig segle de la mobilització.
"Avui vivim molt millor que fa 50 anys", ha afegit Menor en l'acte de commemoració de la Diada a l'Alt Pirineu i Aran que l'executiu ha organitzat al Pont de Suert (Lleida), ha informat el Govern en un comunicat.
L'acte ha comptat amb més de 150 assistents i la participació de la delegada territorial del Govern a la vegueria, Sílvia Romero, i l'alcaldessa del municipi amfitrió, Iolanda Ferran.
Romero ha afirmat que Catalunya "s'ha enriquit amb la diversitat" i l'ha qualificat de terra de cruïlla, mentre que Ferran ha reivindicat la participació plena dels Pirineus i del món rural al conjunt de Catalunya.
MOSSÈN ANTON NAVARRO
S'ha representat l'espectacle 'La balada de l'hivern', inspirat en l'obra de Mossèn Anton Navarro, que ha servit per "posar en valor la figura d'aquest poeta ribagorçà, celebrar la riquesa i la diversitat de Catalunya i fer visible l'aportació del Pirineus en la construcció del país", ha detallat l'executiu.
Abans de l'acte institucional, la consellera i la delegada han visitat l'Ajuntament del Pont de Suert (Lleida) i s'han reunit amb l'equip de govern municipal i amb el president del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça (Lleida), Albert Palacín.