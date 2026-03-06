Menor lamenta que no hi ha una igualtat "real i efectiva" i crida a la unitat del feminisme

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)
La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha lamentat aquest divendres que no s'hagi arribat a l'objectiu de tenir una igualtat "real i efectiva" i ha cridat a la unitat del moviment feminista en el 8M davant un enemic que considera poderós, que situa en la ultradreta.
"Encara queden moltes bretxes de gènere per superar i, sobretot, per mi, la més important i greu, és la violència masclista, que al final és la que limita un dret fonamental, com és el dret a la vida, a la seguretat i a la llibertat", ha dit en una entrevista a La Xarxa recollida per Europa Press.
Preguntada per l'augment de les xifres de denúncies masclistes el 2025 respecte a l'any anterior, Menor ho ha atribuït a una autopercepció més gran de les pròpies dones dels seus drets i quan són vulnerats: "Això és una bona notícia i és un èxit de la lluita feminista".
Ha lamentat l'increment de feminicidis i alerta que no s'està prevenint ni protegint les dones de la violència.
Preguntada pel paper dels homes en el camí cap a la igualtat, ha assenyalat que se'ls necessita i que el feminisme també millora la seva vida, dotant-la de més drets --i ho ha exemplificat en els permisos de paternitat o el divorci--: "Els drets de les dones són drets humans i beneficien la qualitat democràtica".
Sobre les mobilitzacions previstes a Barcelona aquest diumenge durant la celebració del 8M, Menor ha subratllat que li agradaria que no n'hi haguessin dues.
PRESSUPOSTOS
Sobre la inversió al seu departament si s'aproven els pressupostos de la Generalitat, ha explicat que la xifra s'enfila fins als 113 milions, dels quals "més de 50" milions van destinats a erradicar la violència de gènere i 25 més a l'equitat en el treball, entre d'altres.
En una altra entrevista a '20 minutos' recollida per Europa Press, Menor ha criticat que ERC posi "en risc" el que s'ha construït contra la violència masclista si no fan costat als pressupostos.
"Em faria molta pena que no poguéssim arribar a un acord i no poguéssim desplegar tota aquesta resposta per a les dones catalanes que poden estar en risc o que poden ser víctimes de violència masclista", ha dit.
En relació amb la violència digital, ha augurat que d'aquí a un any es podrà generar jurisprudència per abordar possibles delictes contra les dones comesos amb IA.