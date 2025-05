Menor crida a mobilitzar el talent de les dones per no perdre oportunitats

Diu que hi ha consens contra el tràfic i l'explotació sexual i que s'ha d'"abordar"

La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha defensat que la cultura de la igualtat és un factor de competitivitat i crida a mobilitzar el talent de les dones perquè si no la societat "perd oportunitats" de creixement econòmic i social.

Ho ha dit aquest dimecres en una conferència del Fórum Europa Tribuna Catalunya, en què ha afirmat que quan una societat "no és capaç de mobilitzar el 100% del seu talent potencial" i no aborda les desigualtats també afebleix la democràcia.

"Si no trenquem totes les barreres que impedeixen a les dones poder accedir a tots els àmbits de la societat, també afeblim la democràcia, perquè la meitat de la població no estarà representada", afegeix.

Ha cridat a combatre les desigualtats estructurals de les dones, la violència, el masclisme, l'LGTBI-fòbia i defensar els drets humans, a més de "combatre els discursos d'odi de la ultradreta, que són l'avantsala dels delictes d'odi que malauradament estan creixent de manera molt preocupant" en la societat.

En aquest sentit, ha criticat que "altres formacions polítiques estan blanquejant aquest negacionisme de la igualtat i de la violència masclista" i ha insistit en el projecte que té la Conselleria de recuperar el consens polític i social sobre l'erradicació de les violències masclistes.

Ha assenyalat que el Sistema de Salut català, el 2023, va detectar 10.805 casos de violència masclista, un 5,22% més que l'any anterior; i que els jutges de violència contra la dona de Catalunya van rebre el 2024 un total de 25.489 denúncies de violència de gènere, un 2,2% més de denúncies i un 0,4% més de víctimes que el 2023.

Menor ha explicat que la Conselleria engegarà un servei especialitzat per atendre les violències masclistes digitals, que oferirà atenció jurídica, tecnològica i psicològica a dones que pateixen o han patit aquest tipus de violència, a més d'un servei de prevenció i sensibilització.

D'altra banda, als equips dels SIE (Serveis Integrats Especialitzats) s'hi afegiran orientadors professionals, després d'un acord amb el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), per millorar la inserció laboral de les víctimes, perquè "la independència econòmica és la millor mesura per sortir del cercle de la violència".

D'altra banda, ha assegurat que les dones tenen més èxit universitari, però no es tradueix en la taxa d'ocupabilitat: "Si tenim més universitàries que mai i com a societat no som capaces de traslladar-ho a l'ocupabilitat, estem desaprofitant potencial talent i, ho sento molt, estem malgastant recursos públics".

També ha cridat a fer un front comú per incloure la perspectiva de gènere en la justícia, i afegeix que s'ha reunit amb el Col·legi de l'Advocacia per parlar d'aquest tema i, preguntada per les suposades queixes contra una jutgessa del jutjat número 2 de violència masclista de Barcelona, ha respost: "Hem de fer moltes coses" i ha insistit a incorporar aquesta perspectiva de gènere.

Menor ha assegurat que hi ha consens dins el feminisme per lluitar contra el tràfic de persones i l'explotació sexual, perquè és una forma de violència masclista: "És un tema que existeix i que hem d'abordar i ens responsabilitza. No entrarem en altres agendes que el que impliquin siguin conflictes, soroll i no arribar a acords, perquè crec que ens perjudica a totes les dones".

Abans de la consellera, ha intervingut la senadora i exalcaldessa de Sant Pere de Ribes (Barcelona), Abigail Garrido, que ha definit Menor com una dona compromesa i lluitadora, i destaca el seu objectiu de transformar des d'un feminisme ferm i dialogant: "Construir sense excloure i obrir camins sense deixar ningú enrere".