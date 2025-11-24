Menor afirma que les dones tenen dret a viure "lliures i segures" en l'àmbit digital

BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor, ha afirmat que "les dones tenen dret a viure lliures i segures a l'espai públic, el privat i el digital".
Així ho ha manifestat aquest dilluns en l'obertura de la Jornada 'Violències masclistes en l'àmbit digital' organitzada per l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista i que se celebra a la seu del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe), en la qual Menor ha estat acompanyada pel conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler.
Aquesta jornada té com a objectiu abordar els nous reptes que planteja la digitalització en la lluita contra la violència cap a les dones, els infants i adolescents, un fet que requereix una resposta coordinada de la justícia, la comunicació i les polítiques públiques.
En aquest sentit, la consellera ha subratllat que la violència masclista "existeix i adopta moltes formes": física, psicològica, econòmica, sexual, vicària i digital, i que totes mereixen la mateixa resposta i la mateixa protecció.
Ha afegit que com a societat hem de reconèixer la violència digital, acompanyar les víctimes i combatre-la amb determinació i ha afirmat que el Govern continuarà treballant per garantir una "resposta integral, accessible i efectiva".
En aquest sentit, s'ha compromès a continuar reforçant els serveis, la prevenció i s'ha dirigit als qui exerceixen violència masclista en l'àmbit digital, als qui ha dit que si tenen dubtes de si el que fan està bé o malament, està mal fet, i que si tenen dubtes de si és o no violència masclista "que no ho dubtin: és violència masclista".
Així ho ha expressat, en la mateixa línia de l'espot que el Govern ha impulsat amb motiu del 25N, Dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona, 'Si sembla violència masclista, és violència masclista'.
ACTITUDS "BANALITZADES"
Menor, que ha recordat la Neus i la Sílvia, les dues últimes víctimes de feminicidis a Catalunya, ha subratllat que certes actituds masclistes continuen estant "molt acceptades socialment, banalitzades, excusades" i ha demanat menys negacionisme i menys deshumanització, en les seves paraules textuals.
Sobre els tipus de violència masclista detectats en l'entorn virtual, ha enumerat el control digital, la difusió d'imatges sense consentiment, els discursos d'odi cap a dones amb visibilitat pública i la geolocalització, que afecta sobretot dones joves.
LA "XACRA" DEL MASCLISME
Per la seva banda, Espadaler ha traslladat el seu agraïment a totes les persones que "de manera continuada treballen en un tema tan sensible com és aquest" i ha valorat que el Cejfe genera un espai compartit de reflexió entre mirades molt diverses.
El conseller, que ha agraït la presència de representants de la judicatura, els Mossos d'Esquadra i entitats i associacions, ha expressat que tot i que s'han fet avenços en la lluita contra les violències masclistes, "és una xacra que no acabem de treure'ns de sobre".
A més, ha remarcat que en aquesta jornada s'aborda "un tema present en les nostres vides, que són les violències a les xarxes, en l'àmbit digital, un món en el qual estem abocats moltes hores al dia" i que, per això, afrontar aquest tema li sembla un encert important.